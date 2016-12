QLASH BASH - Alternative Musik im Advent

Das Jahr ist fast vorbei, nochmal Zeit ein allerletztes Mal bei guter Musik zu feiern. Qlash.at und Regio Bash Festival tun sich zusammen und laden zum Qlash Bash am 16. und 17.12 in der Linzer Stadtwerkstatt. Zwei Abende voller Musik für jeden Geschmack. Wo der Freitag es bei Indie und Alternative ruhiger angeht wird es am Samstag mit Stoner Rock richtig laut.



Am Freitag gibt es viel Programm für Liebhaber von Indie und Alternative. Die Salzburger The Boys You Know kommen zu ihrer einzigen Linz Show dieses Jahr und bringen ihr neues Album Elephant Terrible mit. Ein großartiger Headliner für den ersten Festivaltag. Unterstützt werden sie von einem wunderbaren Trio aus Linz. Sweet Joiner, deren alternative Rock durchaus Ähnlichkeiten mit Bands wie Kensignton aufweist. Rooms, wo vor allem Sänger Florian Zaininger bleibenden Eindruck hinterlässt. Last but not least noch Back To Felicity, deren Indiepop zu Linz gehört wie die Donau, ebenfalls mit neuer Single Landscapes am Start.

Der Samstag wird dann im Härtegrad bedeutend zulegen. Den Abend eröffnen, werden die Linzer Intra. Die Band rund um Frontfrau Bianca Ortner kommt ebenfalls mit neuem Material. Als nächstes werden sich Lausch aus Wien einfinden. Das Trio liefert gewaltig großartigen Post Rock. Als Headliner stehen dann Linzer Aushängeschilder auf der Bühne. Parasol Caravan spielen am Qlash Bash ihr einziges Linz Konzert und bringen als Weltpremiere Teile ihres kommenden zweiten Albums mit, wohl der beste Stoner Rock dieses Landes.Man darf sich also freuen auf dieses ausgezeichnete Line Up, das für jeden Geschmack etwas bietet.Mehr Informationen gibt es unter www.fb.com/junQ.atThe Boys You Know (Alternative Rock, Wien)Back to Felicity (Indie, OÖ)Rooms (Alternative, Linz)Sweet Joiner (Alternative, OÖ)Parasol Caravan (Stoner/Heavy, einziges Linz-Konzert im Herbst/Winter 2016!)Lausch (Alternative/Postrock, Wien)INTRA (Progressive/Stoner, Linz)AK Freitag/Samstag: 12 €Festivalpass: 20 €