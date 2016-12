Schräge Vögel Linz: Benefiz–Party

Eine Crossover–Benefiz-Party von den und für die Schrägen Vögel Linz zugunsten der bevorstehenden Schweiz–Kulturreise zu den Projektpartnern „Schrägi Vögel Zürich“. Dieser Theater-Austausch begann 2014 mit einer Linz-Woche der Schweizer Schrägen Vögel, wurde fortgesetzt mit gegenseitigen Besuchen und Mitwirkung von Gastschauspielern und findet nun ihren Höhepunkt 2017 in der Begegnungswoche in Zürich. Dabei werden wir unser Musical „ Traumfänger“ in Zürich Aufführen und gemeinsame Workshops durchführen, die Stadt besichtigen und unsere Erfahrungen austauschen.

Dieses Austauschprojekt ist ein lebender Beweis für Teilhabe von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Behinderungen oder sog. Handicaps. Beide Theatergruppen in Linz und Zürich kommen aus dem sozialen Feld und erfüllen eine wichtige Komponente im Gesellschaftlichen Bereich. Es werden in diesen Projekten Empowerment, Selbstbestimmtes Leben und kulturelle Bestrebungen gelebt.Die Schrägen Vögel Linz gibt es seit 16 Jahren, sind ein Verein und haben 30 Mitglieder. Basis sind Kultur, Soziales und Gesundheit. Verwirklicht werden Integration, Theaterbesuche, Selbshilfe. Sieben Eigenproduktionen, Auslandsreisen nach Prag, Bozen, Meran, und 2017 nach Zürich. Sie zeigen Grenzüberschreitende Aktivitäten und den Mut für Vernetzung und Auseinandersetzung. Vier Preise – Solidaritätspreis; Gesundheitspreis; Integrationspreis und ein Anerkennungspreis konnten gewonnen werden.Das Projekt teilt sich in fünf Bereiche: Theater; Puppenspiel; Malatelier; Musikgruppe und Selbsthilfegruppe. In 16 Jahren hat eine enorme Entwicklung stattgefunden, auch was die Mitwirkung von Menschen aus dem Ausland betrifft (Griechenland, Deutschland, Italien undder Schweiz ). Es kann als Solides Cross–Over–Projekt bezeichnet werden. Daher die Idee einer Cross-Over-Party im Kulturzentrum Hof, wo wir bereits viele male unsere Theaterstücke aufführten.Cross–Over–Party Schräge Vögel LinzInhalte:Theater / Jonglage / Vernissage / Musik / Tanz / Puppen/FigurentheaterSchräges Buffet (Spenden)Programm:G A U S L / Günther Lainer: Kabarett, JonglageMusikgruppe K I W I Schräge Vögel LinzBauchtanz Otti Wimmer Schule „ALADIN“Theaterausschnitte Schräge Vögel LinzVernissage, BuffeteröffnungTanz nach Melodien von Oldies vom PlattenspielerModeration: Ingrid Gruber-Seiberl, Gründung / Leitung Schräge Vögel...............................................................................................................................Termin: Mi, 15. Februar // 20 UhrEintritt: € 20,- / € 15,- (Ermäßigung für Menschen mit Behinderung)