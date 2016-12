Silvesterfeiern für jeden Geschmack

27.12.2016, 00:00 Uhr

Musikalisch ins neue Jahr

Silvester auf den Bühnen

Genussvoll feiern

Musikfans können sich am 31. Dezember auf ein spannendes Programm freuen. In der Martin-Luther-Kirche gibt es ein Konzert mit Kantaten von Bach, Buxtehude und Tunder. Es musizieren die Evangelische Kantorei Linz und das Concerto Luterano auf Barockinstrumenten sowie die Solisten Anna Magdalena Auzinger, Gerda Lischka, Gernot Heinrich und Andreas Lebeda. Infos:Russland steht im Mittelpunkt des großen Silvesterkonzerts ab 19.30 Uhr im Brucknerhaus. Silvester ist der wichtigste weltliche Festtag Russlands. Drei Musizierende der neuen Generation – Nikita Lyutikov, Vladimir Pinialov und Natalia Frolova – präsentieren zu diesem Anlass Werke aus aller Welt und erschaffen mit Klarinette, Trompete und Klavier ungewöhnliche Klangwelten. Ebenfalls im Brucknerhaus lädt die Budapester Operettengala um 15.30 und um 19.30 Uhr zur rauschenden Silvesternacht. Infos:Das Johann Strauß Ensemble sorgt im Musiktheater am Volksgarten um 16 und um 19.30 Uhr für die passende Silvester-Stimmung. Im Landestheater stehen außerdem die Operette "Im weißen Rössl" (19 Uhr), das Schauspiel "Der Alpenkönig und der Menschenfeind" (19.30 Uhr) sowie das Musical "The Full Monty" (19.30 Uhr) auf dem Programm. Infos:Die Lachmuskeln kommen im alten Jahr ebenfalls noch einmal zum Einsatz. Der Linzer Theater Club LTC präsentiert zum Jahreswechsel einen satirischen Szenenreigen rund um die "Götter in Weiß". Das Silvester-Stück ist ab 20 Uhr im Theater Scenario in der Mozartstraße zu sehen. Karten gibt es an der Abendkasse um 18 Euro. Infos und Reservierung:Gerockt wird im Theater in der Innenstadt bei der erfolgreichen Falco-Revue "Rock me again!" um 18.30 und um 22.30 Uhr. Das Linzer Kellertheater lädt um 15.30, um 18 und um 21 Uhr zur Vorstellung von "Die Kaktusblüte". Das Stück "Charly und die Macht des Geldes" ist im Theater Phönix um 19.30 Uhr zu sehen.Einige Restaurants verwöhnen ihre Gäste am Silvesterabend mit besonderen Menüs. Dazu gehören das Courtyard by Marriott, das Arcotel Nike, das Pöstlingberg Schlössl, der Arkadenhof, und die Stadtliebe. Das Josef bietet neben einem Silvestermenü auch eine Party mit Tanzmusik.Wer lieber besinnlich und meditativ ins neue Jahr startet, sollte im Zendo in der Honauerstraße 20 vorbeischauen. Dort steht eine etwas andere Silvesterfeier auf dem Programm, mit Sitz- und Gehmeditation, Zeit zum Plaudern und der Zeremonie der 108 Glockenschläge. Anmeldung:Die traditionelle große Feier am Hauptplatz startet heuer übrigens um 21.50 Uhr. Mit dabei sind unter anderem Raw Cats, Disco Mania und die Michael Jackson Tribute Show. Highlights sind wie immer das Einspielen der Pummerin und des Donauwalzers sowie das große Feuerwerk.