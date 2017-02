Spezial-Rundgänge am "Welttag der Fremdenführer"

Linz : Altstadtviertel |

Der Welttag der Fremdenführer findet heuer am 21. Februar statt. Auch Linz ist natürlich dabei. Beate Hofstadler bietet an diesem Tag zwei spezielle Führungen an. Die Fremdenführerin bietet als einzige gewandete Rundgänge an. Als mittelalterliche Bürgerfrau, Hofdame der Renaissance oder Frau aus dem Barock unterstützt sie ihre historischen Führungen thematisch. Beim ersten Rundgang können Interessierte Linz mit allen Sinnen entdecken. Auch eine Turmbesteigung steht dabei auf dem Programm. Treffpunkt ist vor dem Landhaustor in der Klosterstraße um 11 Uhr. Im Mittelpunkt der zweiten Führung steht die Epoche der Renaissance. Dabei können Hinterhöfe, Keller und Krypten entdeckt werden. Die Teilnehmer treffen sich um 14.30 Uhr vor dem Haupteingang der Pfarrkirche. Beide Führungen sind kostenlos. Anmeldung unbedingt nötig unter 0664/2718168