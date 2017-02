"Spotter Night" im Raumschiff

16.02.2017, 15:34 Uhr

Die Fabrikanten laden am 2. März ab 19.30 Uhr zur Live-Art-Party nach Linz.

Eine ganz besondere Erfahrung erwartet die Besucher am 2. März im Raumschiff am Pfarrplatz. Künstler gestalten bei der "Spotter Night" ab 19.30 Uhr Spiele in verschiedenen Erfahrungsräumen. Die Grenzen zwischen Produzierenden und Konsumierenden sind dabei durchlässig. Unkonventionelle Live-Art-Acts und musikalische Performances wechseln mit Interventionen im geselligen bis einsamen Ambiente. Die "Spotter" (Besucher) haben die Möglichkeit, neue Kunststrategien zu beobachten und auf Wunsch hautnah zu erleben. Mit dabei sind die Musiker GRAN und Rummelsnuff sowie die Künstler Theresa Luise Gindlstrasser, Katerina Kokkino-Kennedy, Mario Sinnhofer, Karin Wölger, das Vertebra Dance Collective & Transitheart Productions u.v.m.Mehr Infos: www.fabrikanten.at