Starke Frauen im Linzer Posthof

02.02.2017, 00:00 Uhr

Wir verlosen je 3x2 Karten für Hindi Zahra sowie Julia Ribbeck & die gastgeber.

Hindi Zahra verfügt über eine ganz eigene, intensive Magie. Die französisch-marokkanische Sängerin verbindet Melancholie, Leidenschaft und Ekstase mit den Klängen der Wüste zu einer ganz eigenen, funkensprühenden Kategorie. Zahra ist ein Multitalent. An ihrem Debüt "Handmade" arbeitete sie gemeinsam mit Produzent Fink zwei Jahre lang. Sie gewann damit verschiedene Musikpreise und spielte mehr als 400 Konzerte – darunter einen umjubelten Auftritt im Wiener Konzerthaus. Filmbegeisterte kennen Zahra auch als Schauspielerin. Zu sehen war sie etwa in Fatih Akins "The Cut". Ihr neues Album "Homeland", das sie am 11. Februar ab 20 Uhr im Posthof präsentiert, präsentiert sich leicht melancholisch, aber immer voller Leidenschaft. Die Songs erscheinen wie die Seiten eines Tagebuchs, das eine ganze Lebensgeschichte erzählt. Gespannt sein darf man auch auf die Live-Umsetzung, bei der die erfahrenen Musiker von traditionellen marokkanischen Klängen über indische Anleihen bis zu psychedelischen Sphären musikalisches Neuland erschließen.

Ein Abend über Mut

Ein ganz anderes Thema steht am 14. und 15. Februar im Posthof auf dem Programm. "die gastgeber" und ihr Gast, Schauspielerin Julia Ribbeck, haben Worte und Melodien gesucht, die Mut machen sollen. Bei ihren Untersuchungen dazu förderten die vier Akteure Erstaunliches, Skurriles und Unbekanntes zu Tage. Songs von Herbert Grönemeyer, Georg Danzer oder Sara Bareilles gehören ebenso dazu wie eigene Kompositionen und Texte. Julia Ribbeck, Gerd Rahstorfer, Volkhard Iglseder und Horst Sonntagbauer bedienen sich ihrer Stimmen und Instrumente und schaffen damit intensive Augenblicke und dichte Atmosphären. "Traudi" ist eine Posthof-Koproduktion und wird am 14. Februar im Rahmen des Heimspiels uraufgeführt.Wirfür Hindi Zahra (11. Februar) und Julia Ribbeck und die gastgeber (15. Februar). Viel Glück!