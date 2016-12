Südkorea verleiht Preis an Linzer Tänzer

14.12.2016, 13:51 Uhr

Internationale Auszeichnung für Tanzensemble des Linzer Landestheaters.

Beim "International Daegu Opera Festival" in Südkorea gewannen die Künstler des Landestheater-Tanzensembles den Publikumspreis. Dieser ist mit 1600 Euro dotiert. Das Festival selbst gilt als eines der größten Opernfestivals Asiens. Das Ensemble führte, in der Choreografie von Mei Hong Lin und unter der musikalischen Leitung von Daniel Linton-France, „Orfeo ed Euridice“ von Christoph Willibald Gluck als Tanzoper auf.

"Besondere Auszeichnung"

In Abwesenheit des bereits heimwärts gereisten Tanzensembles nahm Auslandsösterreicherin Frau Freisinger den Publikumspreis stellvertretend entgegen. Nun überreichte Landeshauptmann Josef Pühringer den Künstlerinnen und Künstlern den Preis nachträglich und gratulierte herzlich zu dieser internationalen Auszeichnung. „Schon die Einladung zum ‚International Daegu Opera Festival‘ in Südkorea war eine große Anerkennung, doch den Publikumspreis bei diesem Opernfestival zu gewinnen ist eine besondere Auszeichnung für die großartige Arbeit im gesamten Kulturland Oberösterreich“, so Landeshauptmann Josef Pühringer, der das erfolgreiche Tanzensemble nach der Preisübergabe zum Essen einlud.