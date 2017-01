Tradition trifft Moderne im Rooftop7!

09.01.2017, 00:00 Uhr

Exklusive Drinks, ausgezeichnetes Essen und einen sensationellen Blick über Linz gibt es im siebten Stock des Hotels Schwarzer Bär.

Was sich international längst zu einem Trend entwickelt hat, ist seit Mai 2016 nun auch in Linz zu finden. Auf der Dachterrasse des angesehenen Innenstadthotels „Hotel Schwarzer Bär“ in der Herrenstraße hat sich das „Rooftop7“ zu einer der angesagtesten Locations entwickelt. Dank der überaus guten Lage im Herzen der Stadt bietet sich Gästen ein toller Ausblick auf den Neuen Dom, den Pöstlingberg und andere Linzer Highlights.

Kulinarischer Hochgenuss



Ausblick genießen zu jeder Jahreszeit

Barchef Daniel Ehrengruber und sein Team verwöhnen die Gäste mit antialkoholischen Getränken, Longdrinks, Wein und Champagner. Des weiteren hat sich das „Rooftop7“ mittlerweile zum Geheimtipp für kulinarische Genüsse etabliert. Die am neu integrierten Grill gezauberten Rib Eye Steaks oder Forellenfilets begeistern auch den verwöhntesten Feinspitz. Verantwortlich dafür zeichnet Marco Siebert, in Linz als Steakkoch bereits wohlbekannt.Ein Besuch bei „Rooftop7“ lohnt sich nicht nur in der warmen Jahreszeit: Die Bar in der Innenstadt bietet dank neuer Einhausung, Fußbodenheizung und Wärmestrahlern auch im Winter einen idealen Rahmen für Events und Feste aller Art.Herrenstraße 11Tel.: 0732/772477Web: www.linz-hotel.at Facebook: www.facebook.com/rooftop7linz Dienstag bis Samstag von 17 bis 24 Uhr