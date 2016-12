Weihnachtsfahrtag und Kinderkasperl

AT

, Kudlichstraße 21 , 4020 Linz AT

Volkshaus Froschberg , Kudlichstraße 21 , 4020 Linz AT

Linz : Volkshaus Froschberg |

Ihr braucht noch Ideen wie ihr die Zeit zum Christkind überbrücken könnt? Kein Problem, wir haben am 24.12.16 ab 10:00 Uhr für euch unsere Clubräume das letzte Mal in diesen Jahr geöffnet. Zu sehen gibt es Anlagen in verschiedenen Spurweiten und die Kinderfreunde Froschberg spielen im selben Haus ein Weihnachtskasperlstück von 14:00 - 14:30 Uhr. Beides bei freien Eintritt. Mehr unter: www.migl.info