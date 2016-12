Weihnachtsmenü: F(r)isch auf den Tisch

15.12.2016, 00:00 Uhr

Würzige Fisch-Gemüsesuppe



Forelle auf Gemüsebett

Hirse-Topfen-Joghurt-Creme

Rezept von Monika Lindbichler250 g Fisch nach Wahl (Forelle, Saibling, Karpfen, Zander etc.), 1 Zwiebel, 50 g Bauchspeck, 1-2 Knoblauchzehen, 1 EL Paprikapulver, einen Schuss Most, 1 Liter Fisch- oder Gemüsefond, 150 g Gemüse der Saison (Karotten, Sellerie, Fenchel, Porree usw.), Salz, frisch gemahlener Pfeffer, etwas Zitronensaft, frische Kräuter zum Bestreuen.Fisch in Würfel oder Streifen schneiden. Zwiebel in Ringe und Speck in kleine Würfel schneiden, Knoblauch fein hacken – das Gemüse feinnudelig schneiden. Speckwürfel und Zwiebelringe in einem Topf kräftig durchrösten. Dann gehackten Knoblauch beigeben, mit Paprikapulver paprizieren, kurz mitrösten und mit Most ablöschen. Nun mit Fisch- bzw. Gemüsefond aufgießen. Das vorbereitete Gemüse dazugeben, kurz durchkochen, würzen und zuletzt die Fischstücke beigeben – Suppe nicht mehr kochen lassen – Fisch soll nur durchziehen. Vor dem Servieren mit frischen Kräutern bestreuen.Wer möchte, kann die Suppe mit etwas Mehl und Sauerrahm bzw. Obers binden. Ein Hauch Chili verleiht der Suppe noch einen feurigen Kick.Rezept von Romana Schneider-LenzZutaten für eine Portion: 1 Forelle im Ganzen à ca. 300 g (oder Saibling, Lachsforelle etc.), Salz, frisch gemahlener Pfeffer, etwas Zitronensaft und -schale, 2-3 Knoblauchzehen, einige Kräuterzweige (Zitronenthymian, Basilikum, Fenchelkraut etc.)Gemüsebett: etwas Öl zum Anbraten, ca. 250 g Gemüse der Saison (z. B. Fenchel, Karotten, Sellerie, Zwiebel, Kürbis etc.), Schuss Most oder Weißwein, Kräutersalz, frisch gemahlener Pfeffer.Fisch mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und -schale innen und außen gut würzen. In die Bauchhöhle zusätzlich die Kräuterzweige und grob gehackten Knoblauch füllen. Für das Gemüsebett das Gemüse in kleine Würfel oder feine Streifen schneiden. In einer Pfanne mit etwas Öl kräftig durchrösten, mit einem Schuss Most ablöschen und würzen. Das Gemüse soll noch fest und knackig sein, da es im Backrohr noch nachgart. Nun ein Blatt Backpapier nehmen und das Gemüse darauf geben. Auf das Gemüsebett kommt nun der gewürzte Fisch. Das Backpapier zusammenfalten, die Enden evt. mit Küchenspagat zusammenbinden – alles muss gut verschlossen sein. Den so vorbereiteten Fisch im vorgeheizten Backrohr bei 160° C ca. 15 Minuten garen. Serviert wird der Fisch direkt in der Papierhülle – er wird erst bei Tisch geöffnet, damit der Genießer beim Öffnen direkt mit dem herrlichen Aroma überrascht wird. Als Beilage empfehlen sich Erdäpfel.Die Garzeit im Backrohr muss immer an die Größe des Fisches angepasst werden. Bei größeren Exemplaren muss die Garzeit etwas erhöht, bei kleineren Fischen dementsprechend reduziert werden. Wer möchte, kann die „Fisch-Überraschungspackerl“ auch beschriften. Zum Beispiel mit dem Namen der/des Bekochten oder mit einem netten Spruch (z.Bsp. „Du bist mein bester Fang“, "Guten Appetit", etc.).Rezept von Romana Schneider-Lenz100 g Hirse, 250 ml Wasser, 250 g Topfen, 1/4 l Naturjoghurt, Mark einer halben Vanilleschote, 1-2 EL Zucker oder Honig, Prise Salz, ca. 200 g Fruchtmus (Erdbeere, Heidelbeere, Himbeere, ...).Hirse heiß waschen. Wasser zum Kochen bringen, Hirse beigeben 2-3 Minuten leicht köcheln lassen, Herd ausschalten und zugedeckt noch ca. 20 Minuten ausquellen lassen. Die überkühlte Hirse in eine Schüssel geben und mit Topfen, Joghurt, Vanille, Zucker bzw. Honig und einer Prise Salz vermischen. In kleine Gläser füllen und mit etwas Fruchtmus garnieren.Die Hirse kann durch Buchweizen ersetzt werden – schmeckt auch sehr gut! Eine tolle Note bekommt diese Creme, wenn man sie mit etwas geriebener Tonkabohne verfeinert, auch geriebene Orangenschale macht sich gut. Das Naturjoghurt kann durch Vanille- oder Kaffeejoghurt ersetzt werden. Dabei sollte jedoch der Zucker etwas reduziert bzw. ganz weggelassen werden, weil das Fruchtjoghurt meist schon gesüßt ist. Wer kein Fruchtmus zur Verfügung hat, kann die Creme auch mit etwas fruchtiger Marmelade garnieren.