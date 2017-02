Wie leben Frauen - wie Du? wie ich? Einblicke, Schlaglichter

FRAUENLEBEN - Einblicke, SchlaglichterDie österreichische Schriftstellerin CHRISTL GRELLER macht uns in ihren Erzählungen mit den Leben verschiedener Frauen bekannt: berührend, erschütternd, komisch.Musikalische Begleitung: Pianistin SUYANG KIMWann: Do, 9. März 2017, 19 hWo: Jägermayrhof, Bildungszentrum der AKOÖ, Römerstraße 98, 4020 LinzEintritt frei.Christl Greller, geb. in Wien, schrieb für die internationale Werbebranche, bevor sie sich 1995 dem literarischen Schreiben zuwandte. Sie schreibt Lyrik und Prosa, gefasst in dzt. 10 Buchveröffentlichungen, und wurde dafür mit mehreren, teils internationalen Preisen ausgezeichnet.Prosa und Lyrik der Autorin wurden weiters in vielen Anthologien, internationalen Literaturzeitschriften, Internet und im Rundfunk veröffentlicht. Zusammenarbeit mit internationalen KünstlerInnen, Mitwirkung an internationalen Projekten, Lesungen im In- und Ausland. Ausführlich: www.greller.at