World Fusion aus dem Mühlviertel

Ob das Wasser der Seine schöner fließt als ob der Donau? Das interessiert diese vier Mühlviertler Musiker nicht, aber sie spielen fließend französisch. Mit Gitarre, Saxophon, Perkussion und Frauenton münden Klassiker, Jazz und Pop in dynamische Weltmusik. Ganz natürlich singt Susanne Obereder italienische gleich flüssig wie mühlviertler Lyrics. Dabei kann sie sich auf die gelebte Rhythmik Harry Hintringers Percussion verlassen. Sein Beat ist ein bebender Trommelfluss läuternder Energie und wird zusammen mit den Phantasmagorien David Lindorfers Gitarre zur puren Leidenschaft. Bezaubernd! Für nötige Turbulenz sorgt Mathi Kainz in stürmischen Improvisationen am Saxophon, denn zu Balladen geht niemand nackt baden, oder?

Mit Herz und Mumm fusionieren diese Vier nun zu einem groovigen Madahasu. Ihr Blues treibt Donauabwärts bis ins östliche Europa und ihr Jazz schwappt über den großen Teich. Sie können’s aber auch überirdisch im Sinne eines universell klingenden Sounds. Aber keine Angst, es ist nur gute Musik!Besetzung:Gesang – Susanne OberederSaxophon – Mathi KainzGitarre – David LindorferPercussion – Harry HintringerTickets: www.enhazehn.at