Blasenschwäche: Weit verbreitet, trotzdem schambehaftet

18.01.2017, 00:00 Uhr

Soziale Isolation



Frühzeitig zum Arzt

Blasenschwäche ist nicht gefährlich, für die Betroffenen aber sehr unangenehm. "In Österreich sind rund eine Million Menschen betroffen, nur rund ein Drittel begibt sich in Behandlung", weiß Michael Häusler vom Beckenboden Zentrum am Ordensklinikum Barmherzige Schwestern Linz. Harninkontinenz ist für viele immer noch ein Tabuthema: "Viele Betroffene schämen sich. Sie verringern Aktivitäten, geben Hobbies auf und leiden unter einer Einschränkung ihrer Lebensqualität. Schlussendlich ist bei zunehmender Inkontinenz die soziale Isolation häufig. Betroffene verlassen das Haus nicht mehr, oder begeben sich nur noch an bekannte Orte, an denen eine Toilette zur Verfügung steht. Auch die Partnerschaft ist oft stark beeinträchtigt."Dabei bietet die moderne Medizin heutzutage nicht nur operative Therapien sondern auch schonende konservative Behandlungsmöglichkeiten. Vorbeugen lässt sich mit Beckenbodentraining sowie einer "Lifestyle Modification", etwa durch gesunde Ernährung und Sport. Häusler: "Bei der richtigen Diagnosestellung kann heute in den allermeisten Fällen geholfen werden. Wichtig ist, möglichst früh einen Facharzt aufzusuchen. Bei frühzeitigem Behandlungsbeginn kann die Symptomatik verzögert werden." Das Beckenboden Zentrum der Barmherzigen Schwestern ist das größte derartige Zentrum in Österreich. Mit Überweisung vom Facharzt ist hier eine umfassende, fächerübergreifende Abklärung möglich.Kontakt: