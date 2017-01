Die goldene Mitte zwischen Humanmedizin und altes chinesisches Wissen

Linz : Kulturverein Besser Leben |

Es ist höchst interessant, welche medizinischen Erfolge erzielt werden können, wenn die Humanmedizin bei der Behandlung von Menschen auch die Traditionelle Chinesische Medizin mit einbezieht. Dr. Kuan ling-Lin, in Taiwan geboren, absolvierte in Österreich das Studium der Humanmedizin und erwarb ihr Wissen um die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) an der Universität in Chengdu (China) . Dr. Kuan-ling Lin ist äußerst wichtig, bei ihren Patienten immer das anzuwenden, was für sie das Beste ist.Vortrag über Möglichkeiten und Zusammenhänge der beiden Medizinrichtungen.