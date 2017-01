OÖGKK: Neue Ärzte in Linz unter Vertrag

19.01.2017, 16:28 Uhr

• Die „Gemeinschaftspraxis für Neurologie Dr. Eleonore Nada & Dr. Alexander Zerbs OG“ befindet sich in der Saporoshjestraße 3, 4030 Linz. Die Telefonnummer lautet 0732/30 04 63.• Die Ordination von Dr. Doris Koubek, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, befindet sich in der Blütenstraße 15, 1. OG, in der Lentia City Block B, 4040 Linz. Erreichbar ist die Ordination unter der Telefonnummer 0650/27 22 122.

• Die Gruppenpraxis „Dr. Honsig & Dr. Hönig OG, Fachärzte für Innere Medizin“ befindet sich in der Hauptstraße 83-85, 4040 Linz, und ist unter der Telefonnummer 0732/71 65 11 erreichbar.• Die „Dr. Kreissl und Dr. Schreiner Gruppenpraxis für Chirurgie OG“ befindet sich in der Mozartstraße 4, 4020 Linz, und ist unter der Telefonnummer 0732/78 37 37 zu erreichen.