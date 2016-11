Experte referiert über traumatische Erlebnisse und ihre Auswirkungen in der Erziehung und der Pädagogik.

Das Schul- und Erziehungszentrum lädt im Rahmen seiner pädagogischen Vortragsreihe am 5. Dezember ab 19 Uhr zu einem Vortrag mit Werner Leixnering in den Wissensturm ein. Leixnering ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und leitete die Abteilung für Jugendpsychiatrie an der Landesnervenklinik. Thema seines Vortrags sind traumatische Erlebnisse und ihre Auswirkungen in der Erziehung und der Pädagogik. Im Vortrag sollen einerseits Grundlagen zum Verständnis von Traumatisierungsfolgen vermittelt, andererseits auch Konsequenzen für Erziehung und Pädagogik aus kinderpsychiatrischer Sicht erörtert werden. Die Zuhörer erfahren, welche Reaktionsmuster von Betroffenen zu erwarten sind und wie man diesen angemessen begegnen kann.Der Vortrag richtet sich an alle an Bildung Beteiligten und alle Bildungsinteressierten. Anmeldung unteroder office@schez.at