Vortrag über nachhaltige Frauenhygiene

05.01.2017, 13:25 Uhr

Neue Trends

Daher findet am 11. Jänner ab 19 Uhr ein Vortrag von erdbeerwoche und Biogena im Hotel Park Inn by Radisson am Hessenplatz statt. Bettina Steinbrugger und Annemarie Harant, Geschäftsführerinnen der erdbeerwoche, geben Einblicke in die aktuellen Trends und Studien im Bereich der Monatshygiene. Dazu zählen die viel diskutierte Schadstoff- und Glyphosatproblematik genauso wie die neuesten Trends in der Frauenhygiene: eine „Zero Waste Menstruation“. Interessierte Frauen haben die Möglichkeit, gleich vor Ort ein nachhaltiges Frauenhygieneprodukt zu erwerben, wie zum Beispiele eine Menstruationskappe. Mit diesem kleinen Becher aus medizinischem Silikon erspart sich eine Frau bis zu 2.000 Tampons und damit jede Menge Geld und Müll.Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unteroder veranstaltungen@biogena.com