200 Schüler tanzten gegen Gewalt an Frauen

14.02.2017, 12:11 Uhr

Schüler der Volksschule 28, der Neuen Mittelschulen 17 und 18 und der "Schule für dich und mich" beteiligten sich am weltweiten Tanzflashmob "One Billion Rising".

Wochenlang haben die Schülerinnen trainiert. Am 14. Februar war es endlich so weit: Schülerinnen der dritten und vierten Klassen der NMS 17 und 18 tanzten zu "Break the Chain" und wurden mit Plakaten und viel Applaus von Kollegen des Schulzentrums Flötzerweg begeistert unterstützt. Der Tanzflashmob fand im Zuge der Aktion "One Billion Rising" statt. Rund um den Valentinstag, dem 14. Februar, erheben sich weltweit eine Milliarde Menschen und tanzen für ein Leben frei von Gewalt. Die Schüler waren mit großem Engagement Teil des internationalen Projekts. Eröffnet wurde die Aktion von Stadträtin Eva Schobesberger, Direktorin Carin Stangl von der NMS18 und Direktor Günther Schüttengruber von der NMS17. "Ich bin begeistert mit wie viel Kraft und Kreativität die Schülerinnen heute ihre klare Botschaft kundgetan haben: Der Gewalt an Frauen und Mädchen muss ein Ende gesetzt werden", sagt Frauenstadträtin Eva Schobesberger.