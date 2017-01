2017 DAS JAHR der : KOOPERATIONEN

27.01.2017, 17:16 Uhr

Das Jahr 2017 wird bestimmt ein besonderes Jahr. Eine große Gesellschaftsschicht ist in den letzten Jahren auf den Platz gewiesen worden. In diesem Drangsal in dem sich viele Österreicher befinden, bedarf es oft Zusammenarbeit von Mensch zu Mensch, um den Herausforderngen der Globalisierungen zu wiederstehen. Große Prüfungen werden ans uns herangetragen. Menschen reden von "aufwachen" und meinen damit, "die Erinnerung wer wir sind und von wo wir herkommen". Die neuen Einwander sind uns ins Nest gesetzt worden und diese Herausforderung wird wieder zu einer Prüfung von Mensch : Mensch.