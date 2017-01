21.01.2017, 11:44 Uhr

Nach dem Motto " nicht murren-selber besser machen" sind viele aktive Arbeitslose Menschen als Botschafter der Menschlichkeit unterwegs.Diese Tätigkeiten verlaufen zwischen "Hilfe für die Armen und Schwächeren", "Menschenrechte NEU", politische Demokratieentwicklung, "Väter für mehr Familiengesundheit" und vieles mehr.

Der größte gemeinsame Vielfache dürfte in diesem Aktivismuss die Zivilcourage sein. Wahrscheinlich auch desswegen, da sich durch die Internationalisierung merkbar viel Parallelgesellschaft gebildet hat, die friedlich ist und zusammen hält, jedoch kein politisches Gehör bekommt.Als solche Volksgruppe gehört es auch dazu, gelegentlich darauf hin zu weisen, dass es nicht nur wohlhabende Menschen in unserer EU-Region gibt. Mitunter desswegen hat es auch im vergangegenen jahr einen Protestsongkontest der aktiven Arbeitslosen in Graz gegeben. Auch ein eigenes Arbeitslosenzentrum soll noch dieses Jahr geschaffen werden."Hut ab" vor so viel zivilkouragierten Menschen im Land !