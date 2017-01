„Austrian Whisky & Spirits Festival“ machte Linz bereits zum 10. Mal zum Mekka für Liebhaber edler Destillate

22.01.2017, 20:35 Uhr

Linz : Hotel am Domplatz | Riesenandrang herrschte bei der zehnten und damit Jubiläumsausgabe des „Austrian Whisky & Spirits Festival“ im Hotel am Domplatz. Dort kamen Whiskykenner und Spirituosenliebhaber voll auf ihre Kosten und konnten beim zweitgrößten Spirituosen Festival in Österreich auf einer Ausstellungsfläche von rund 600 Quadratmeter edle Sorten Whisky und andere Spirituosen wie Gin, Rum, Vodka, Cognac, Edelbrände oder Grappa verkosten. Organisiert wird das Festival von der „Single Cask Collection“ unter der Federführung von „Whisky-Papst“ Alexander Huprich: „Vor zehn Jahren haben wir das Festival mit großem persönlichem Einsatz initiiert. Bei der ersten Ausgabe kamen nicht mehr als 100 Whisky-Verrückte. Der Riesenandrang, den wir heuer bei der zehnten Ausgabe verzeichnen können, ist sensationell!“ Für das entsprechende Flair sorgen – was sonst – Dudelsackspieler. Die offizielle After Festival Party fand dieses Jahr in der Bar Frau Dietrich statt.

Masterclasses mit Whisky-KoryphäenWeg vom reinen Verkosten und hin zur Liebhaberei ging es bei den speziellen Masterclasses bzw. Spezialverkostungen, wo man in exklusivem Rahmen in Kleingruppen unter der Leitung von Whisky-Koryphäen einzelne Sorten näher kennenlernen konnte. „Wir präsentieren einige der besten Destillate der Welt und sind besonders stolz darauf, dass wir auch internationales Fachpublikum aus der Schweiz, aus Deutschland und vor allem aus Irland und Schottland nach Linz holen konnten“, so Alexander Huprich.