Birgit Schweiger zeigt "Tobacco Dancers"

07.02.2017, 11:58 Uhr

Begleitet wurde Schweiger bei der Umsetzung der Ausstellung von Galerist Lorenz Homolka. In dessen Galerie "Sturm und Drang" in der Altstadt ist die Künstlerin dauerhaft vertreten. "Wir sind sehr froh, dass wir Schweigers Zyklus, nach zwei Ausstellungen in Salzburg und Würzburg, jetzt der Linzer Öffentlichkeit präsentieren können, wo die Bilder ihren Ursprung hatten. Die Räume und der neue Spirit der Tabakfabrik eignen sich perfekt für diese großen, starken Arbeiten." Eröffnet wurde die Schau mit einer Performance von Doris Jungbauer und musikalischer Untermalung von Gerald Landschützer. Die Begrüßung nahm Kunsthistorikerin Silvia Müllegger vor.Besichtigt werden können die Bilder montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr im Brandland (Eingang Gruberstraße) in der Tabakfabrik.