AT

Am Hartmayrgut 12

, Am Hartmayrgut 12 , 4040 Linz AT

Kinderfreunde , Am Hartmayrgut 12 , 4040 Linz AT

Linz : Kinderfreunde |

Am Samstag, 28. Jänner sind im Kinderfreundehaus, Am Hartmayrgut 12 in Linz Urfahr die Faschingsnarren los! Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr