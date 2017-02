Hoher Besuch im Adalbert-Stifter-Gymnasium

09.02.2017, 11:48 Uhr

Schüleraustausch

Grund für den Besuch der Botschafterin ist die langjährige Kooperation des Musikgymnasiums und des musischen Zweigs am Stifter-Gymnasium mit der "Israel Arts and Science Academy", einem Hochbegabten-Gymnasium in Jerusalem. Seit 2009 findet regelmäßig im Rahmen der ORF-Friedenslichtreise ein vom Land OÖ initiierter Schüleraustausch zwischen beiden Schulen statt, der in viel beachteten Konzertaufführungen in beiden Ländern mündet.