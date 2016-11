Krampus Treiben in Linz Franckviertel Lonstorferplatz

Achtung beim Größten Krampuslauf in Linz Zentrum!!!4KanterGenussShop/Krampus Verein Astner-SeeteufelnWir sind sehr Kinder und Familienfreundlich!!!So liebe Leute hier die Krampusgruppen die am 3.12.2016 im Franckviertel dabei sind1. Astner Juniors2.Gilgenberger Waldteifln3.Phönix Teufeln Attnang4.Abigors Schergen5.Amstettner Feuerteufeln6.Kematener Urteufeln7.Warriors of The Devils8. Astner SeeteufelnÜber 120 Teufische Gesellen,Nikolaus,Engerl usw erwarten euch am Samstag den 3.12 ab 17:00 im Franckviertel LonstorferplatzWir Freuen uns auf euch ���

Kulinarisch werden wir euch mit selbstgemachtem Punsch, Bauernkrapfen, uns somanch anderen Köstlichkeiten bewirten.###Die ganze Veranstaltung kommt verschiedenen Karitativen Zwecken zugute.###Liebe Freunde um jeden eine Gute Sicht zu ermöglichen haben extra für Menschen mit Behinderung einen eigenen Bereich gemacht der auch zum Teil überdacht ist...wir würden uns freuen auch euch einen tollen Abend zu bereiten.