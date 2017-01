KV-Ball verwandelte Palais in Casino

30.01.2017, 10:44 Uhr

Beim traditionellen KV-Ball vergaben der Kaufmännische Verein und die WKOÖ heuer die "Lizenz zum Feiern".



Hochkarätige Gästeliste

1800 Besucher erlebten am Wochenende eine spannende und actionreiche Ballnacht unter dem Motto "Casino Royal". Begrüßt wurden sie von WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner, KV-Präsident Franz Penz, Ballorganisator Andreas Zwettler und KV-Geschäftsführer Gerhard Zellinger, die allen Gästen Doppelnull- bzw. Bond Girl-Status verliehen. Absolutes Highlight des traditionsreichen KV-Balls war die exklusiv inszenierte Mitternachtsshow "Sensation Royal" des heimischen Künstlers Markus Olzinger. Die Sänger, Tänzer und Schauspieler entführten das Publikum in die mitreißende Welt des Casino Royal. Für einen besonderen Nervenkitzel sorgte das eigens eingerichtete Casino im Palais Kaufmännischer Verein. Wer richtig setzte, konnte am Roulette- und Black Jack-Tisch hochkarätige Preise gewinnen.Damit wurde der traditionsreiche Ball auch heuer wieder zum Höhepunkt des Linzer Faschings, den sich zahlreiche Gäste nicht entgehen ließen. Mitgefeiert haben unter anderem WKO-Präsident Christph Leitl und Vize-Präsidentin Ulrike Rabmer-Koller, Landeshauptmann-Stv. Thomas Stelzer, EU-Parlamentarier Paul Rübig, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, Landesrat Michael Strugl, WKOÖ-Direktor Walter Bremberger, Landespolizeidirektor Stv. Alois Lißl, Wirtschaftsbund-OÖ-Direktor Wolfgang Greil, Bischof Manfred Scheuer und die Präsidentin der Landesstelle OÖ der Kammer der Wirtschaftstreuhänder Verena Trenkwalder, voestalpine-Chef Wolfgang Eder, Siemens-OÖ-Chef Wolfgang Kinast, Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ Maximilian Pointner, PULS4- & LT1-Moderatorin Silvia Schneider, die Designer Gottfried Birklbauer und Maria Wolfsteiner, BrauUnion-Chef Markus Liebl sowie Casino-Linz-Direktor Martin Hainberger.