Landeswappen für OÖ Wohnbau

14.12.2016, 14:11 Uhr

Leistbares Wohnen

Erfolgreiche Bilanz

Die OÖ Wohnbau ist im Jahr 2013 aus der Fusion mehrerer gemeinnütziger Bauträger, nämlich „GWG in Enns“ (Gründung 1950), „Wohnungsfreunde“ (Gründung 1954), „GWB“ (Gründung 1962) und „gbv services gemeinnützige Gmbh“ (Gründung 2009) hervorgegangen. Seit 65 Jahren steht die OÖ Wohnbau damit für leistbares Wohnen in Oberösterreich. Gleichzeitig ist die OÖ Wohnbau der größte Eigentumsverwalter in Oberösterreich: Rund 41.000 Einheiten (davon rd. 25.000 Wohnungen) werden vom Immobilienmanagement in ganz Oberösterreich betreut. Gemeinnütziges Wohnen, Kommunalbau und Hausverwaltung finden sich unter einem Dach. Im Unternehmen sind insgesamt rund 160 Mitarbeiter beschäftigt.2016 wurden von der OÖ Wohnbau 315 Wohnungen, 40 Doppelhaushälften und drei Geschäftslokale mit einem Bauvolumen von 34 Mio. Euro errichtet. Im Raum Linz konnten dieses Jahr gleich zwei große Bauprojekte umgesetzt werden: 56 Wohnungen in Leonding, Herderstraße/Bruno-Galleé-Weg, und 64 Wohnungen in der Linzer Mayrhoferstraße. Im Kommunalbau setzte die OÖ Wohnbau ein Bauvolumen von 31 Mio. Euro um. Darunter fielen Projekte, wie etwa der Neubau der Feuerwehr in Gschwandt, die Errichtung der Neuen Mittelschule in Schwanenstadt, die Sanierung des Stiftsgymnasiums Kremsmünster, die Schulsanierung der Neuen Mittelschule in Altmünster sowie der Neubau des Gemeindezentrums Niederneukirchen.