Linzer Frauenpreis: Projekte gesucht

27.12.2016, 00:00 Uhr

www.linz.at/frauen/4927.asp . Besonders wichtig: Das Projekt muss bereits umgesetzt sein und sich durch besondere Aktivitäten für Frauen und Mädchen auszeichnen, etwa durch Pionierarbeit in einem frauenpolitischen Tätigkeitsbereich, die Verwirklichung der Geschlechterdemokratie, die Sensibilisierung und/oder Beseitigung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der geschlechtlichen Identität oder durch gesellschaftspolitisches Engagement zur Verwirklichung von Menschenrechten.

Preisgeld von 3.600 Euro

Eingereicht werden kann bis 27. Jänner 2017, etwa per Mail an frauenbuero@mag.linz.at . Die Verleihung des Frauenpreises der Stadt Linz findet am 9. März 2017 im Rahmen der feierlichen Veranstaltung „talk of fem“ im Gemeinderatssaal im Alten Rathaus anlässlich des Internationalen Frauentages statt. Zusätzlich zum Preisgeld von 3.600 Euro wird die Gewinnerin mit dem Symbol „Silberner Hexenbesen am Goldenen Band“ gewürdigt.