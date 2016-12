Luftig, zart und retro

08.12.2016, 16:14 Uhr

In der Modewelt stehen 2017 leichte, funktionale Stoffe und zeitlose Farben hoch im Kurs.

RIED (gasc). Auch wenn die Temperaturen noch nicht danach sind, findet die Frühjahrsmode langsam in den Läden Einzug. Eva Pur ist die Inhaberin von drei Kleiderstores – Sunset, Cecil und PUR fashion – in der Rieder Innenstadt und weiß, was das kommende Jahr bereithält. "Im Frühjahr erwartet uns eine 'textile Leichtigkeit' mit luftigen Stoffen und zarten Strukturen", sagt sie, "außerdem werden technische Materialien aus der Funktionskleidung eingesetzt. Das ergibt einen natürlichen Look."

Altbewährt & unvergänglich

Neben der Natürlichkeit gewinne außerdem die zeitlose Eleganz zunehmend an Bedeutung: "Dazu gehören neutrale Farben: Beige- und Gelbtöne sowie ganz viel Weiß. Begleitet von einer Palette an Rottönen, Blau- und Grünnuancen darf auch Khaki in der Frühjahrsauslage nicht fehlen."Zerschlissene Hosen bleiben im Trend, verziert werden sie im Retro-Chic. Pur erklärt: "Hosen trägt man abgeschnitten im 'Cropped Style' – sowohl im Denim, als auch im Flachgewebe. Details wie Streifen an der Seite, Patches oder Stickereien erinnern an die Achtziger."Beige und Weiß sind zeitlos in der kurzlebigen Modewelt.