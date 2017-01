Nachwuchs-Starköche zauberten haubenverdächtiges Menü

27.01.2017, 12:31 Uhr

hotspots Linz und WKO luden zum "Culinary Art Festival 3.0" im Cubus ein

Unter der Anleitung von Haubenkoch Helmut Rachinger vom Hotel Mühltalhof bereiteten vielversprechende Nachwuchsköche beim "Culinary Art Festival 3.0 – the next generation" ein haubenverdächtiges Sieben-Gänge-Menü zu. Das Gala-Dinner war das Finale der Junior Koch Challenge. Eine Fachjury hat dabei die Menüs von 40 Kochlehrlingen bewertet und schließlich das sechsköpfige Lehrlingsteam ausgewählt. Aus diesen sechs Finalisten ging Victoria Cellnigg vom Spa Hotel Bründl in Bad Leonfelden als Siegerin hervor. Sie erkochte sich ein einwöchiges Praktikum im Relais & Chateau Restaurant Rosengarten bei Vier-Sterne-Koch Simon Taxacher und viele weitere Preise. „Mit der Junior Koch Challenge soll gezeigt werden, wie viel kreatives Potenzial und Engagement in der Jugend steckt und das Thema Nachwuchs in der Gastronomie in den Fokus rücken“, so der stolze Hoteldirektor Karl Schmalzer sowie Küchenchef und Lehrmeister Christian Russ.