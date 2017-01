Österreichs zweitgrößtes Spirituosen Festival: „Austrian Whisky & Spirits Festival“ lädt zur Verkostung von mehr als 200 Spirituosen ein

Linz wird am 21. Jänner nun bereits zum fünften Mal das Mekka für alle Whisky- und Spirituosenliebhaber: Mit dem „Austrian Whisky & Spirits Festival“ findet von 13.00 bis 23.00 Uhr im Hotel am Domplatz auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 400 Quadratmeter das zweitgrößte Spirituosen Festival in Österreich statt. Rund 200 Sorten Whisky und andere Spirituosen wie Gin, Rum, Vodka, Cognac, Edelbrände oder Grappa aber auch speziell dazu passende Schokoladensorten stehen zur Verkostung bereit.

Beratung von internationalen SpezialistenFachkundige Beratung und spezielle Vorträge gibt es von Spezialisten aus Österreich, Deutschland, Schottland wie John McDougall (Whisky-Urgestein aus Schottland) oder Martin Armstrong (Bladnoch Destillerie aus Schottland). Für das typisch schottische Flair sorgen – was sonst – Dudelsackspieler. Organisiert wird das Festival von der „Single Cask Collection“ unter der Federführung von „Whisky-Papst“ Alexander Huprich.Spezielle MasterclassesSpezielle Masterclasses bzw. Spezialverkostungen bieten unter der Leitung von Experten in einem exklusiven Rahmen die Gelegenheit, einzelne Spirituosen näher kennenzulernen. Die Masterclasses finden bei einer begrenzten Teilnehmerzahl während der Messe in eigenen Räumen statt und dauern rund eine Stunde. Die jeweiligen Masterclasses können ausschließlich vor Ort an der Tageskasse gebucht werden.Daten und Fakten:Austrian Whisky & Spirits Festival 2017– zweitgrößtes Spirituosen Festival in Österreich200 verschiedene Spirituosen auf 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Hotel am Domplatz (Stifterstrasse 4, 4020 Linz)Samstag, 21.Jänner 2017 von 13.00 bis 23.00 UhrVorverkauf: 13 Euro - Tageskassa: 15 EuroBeim Eintritt inkludiert: Glencairn Whiskytasting Glas, Festival-BroschüreMasterclasses zu den Themen Whisky, Rum, Gin, Cognac und EdelbrandAufpreis: ab 15 EuroKartenvorverkauf:Hotel am Domplatz, Stifterstrasse 4, 4020 LinzWeinturm Spirits & More, Kaarstrasse 11, 4040 Linzoder auf www.singlecaskcollection.at und www.whisky-festival.at