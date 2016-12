Russisches Fest der Kultur und Freude

01.12.2016, 18:15 Uhr

Programm begeisterte

In einem zweistündigen Programm voller Überraschungen wurden unter anderem klassische Trachten aus ganz Russland gezeigt. Anna Lubavina mit der Tanzperformance „Barynia“ begeisterte mit klassischem Volkstanz. Trotz der Perfektion der professionellen Künstler berührten die Kinder der Russischen Schule die Herzen der 350 Zuseher am meisten. Neben der Kunst war mit zahlreichen Leckerbissen auch für Gaumenfreuden gesorgt. Es gab verschiedenste russische Spezialitäten zum Verkosten. „Dieser Abend war solch ein Erfolg und wurde mit großem Interesse und Begeisterung aufgenommen. Es konnten auch hochrangige Vertreter der Russischen Botschaft und vom Magistrat Linz begrüßt werden. Wir werden im nächsten Jahr sicherlich in einem der großen Säle von Linz weitermachen", schmiedet Kaindl bereits Pläne.