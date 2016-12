Sing ma im Advent

07.12.2016, 20:39 Uhr

Linz : Schloss Ebelsberg |

Auftritt des Schulchores der NMS 23

Am 3. Dezember öffnete der Weihnachtsmarkt im Schloss Ebelsberg wieder seine Pforten und in winterlichem Glanze und vor dieser eindrucksvollen, historischen Kulisse, verzauberte der Chor „Klangart“ mit seinen Liedern das Publikum.Der Schulchor der NMS 23 unter der Leitung von Johanna Narowetz besteht seit 2014 und begeistert seitdem mit seinen Sängerinnen und Sängern nicht nur durch die Harmonie und das Zusammenspiel der einzelnen Stimmen, sondern auch durch die Vielfalt der vorgetragenen Gesangsstücke.Zum Repertoire des Chores gehören sowohl klassische, altbekannte Lieder als auch moderne, topaktuelle Hits.Und dass es die Kinder und Jugendlichen sehr gut verstehen, mit ihrem Gesang mitten ins Herz aller Anwesenden zu treffen, stellten sie am Samstag eindrucksvoll unter Beweis.Kaum ein Auge blieb trocken bei „Happy Xmas“ oder „Winter Wonderland“ und niemand konnte sich dem Zauber der Vorweihnachtszeit, den die Schülerinnen und Schüler mit ihren engelsgleichen Stimmen verbreiteten, entziehen.Der Auftritt des Chores „Klangart“ war zweifelsohne das Highlight des Abends.