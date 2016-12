Super Stimmung beim Christkind-Punschstand

12.12.2016, 16:35 Uhr

Zahlreiche Menschen kamen, um Punsch und Glühmost für den guten Zweck zu trinken.

Auf Einladung der StadtRundschau kamen viele Gäste zum Kaffeehaus „Das Bruckner“, um am Hauptplatz Punsch zu trinken oder am großen Gewinnspiel teilzunehmen. Spaß machte das Punschen auch, weil alle Einnahmen an diesem Abend dem StadtRundschau-Christkind und damit Julian Hüttl zugutekommen. So folgten auch viele prominente Linzer dem Aufruf.Unter die zahlreichen Gäste mischte sich auch Julian selbst, der in Begleitung seiner Mutter und seines Bruders Daniel kam. Auch die Tombola war ein Magnet. Die Gewinner freuten sich über zahlreiche Preise, wie unter anderem ein halbes Jahr Mitgliedschaft im John Harris oder Original-Trikots von der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, dem LASK, Blau Weiß Linz und den Black Wings Linz.

2.783,71 Euro eingenommen

Am Ende konnten alle Erwartungen übertroffen und 2.783,71 Euro für Julian gesammelt werden. Mit diesem Geld werden wichtige Therapien und Spezialanfertigungen für den Neunjährigen finanziert.