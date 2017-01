Vernissage Margarete Sixt

AT

Seit 1998 setzt sich Margarete Sixt sehr intensiv mit der Materie auseinander, besucht laufend Workshops und Seminare im In- und Ausland bei namhaften Professoren. Mit viel Liebe und Gefühl setzt sie Landschaften, Menschen und Tiere in verschiedenen Techniken um und beeindruckt mit ihren Werken, ob abstrakt oder gegenständlich mit Vorliebe in Aquarell und Acryltechnik.