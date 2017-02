VON DER KUNST, MIT SICH SELBST BEFREUNDET ZU SEIN: Lesung und Gespräch mit Melanie Wolfers

Die Welt dreht sich immer schneller, und alles muss optimiert und gesteigert werden. In der Folge schrauben wir auch unsere Erwartungen an uns selbst immer höher und meinen, erfolgreicher, dünner oder sonstwie anders sein zu müssen. Das kann nicht gutgehen. Oft sind wir uns selbst der größte Feind.Sie selbst sind der Mensch, mit dem Sie rund um die Uhr zusammen sind – und zwar lebenslang. Daher gehört es zum Wichtigsten im Leben, Freundschaft mit sich selbst zu schließen. An dem Abend bekommen Sie vielfältige Impulse, wie dies gehen kann.Termin: MITTWOCH, 08.03.2017 UM 19.30 Uhr im großen Hörsaal der

Ort: Pädagogischen Hochschule Linz, Salesianumweg 3Parkplätze direkt bei der Hochschulegehört zur Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen. Sie leitet IMpulsLEBEN, ein deutschsprachigweites Angebot für junge Erwachsene, christliche Spiritualität kennenzulernen und soziale Verantwortung zu übernehmen, und sie ist Autorin. Ihr neuestes Buch: Melanie Wolfers, Freunde fürs Leben. Von der Kunst, mit sich selbst befreundet zu sein, adeo 2017, 2. Auflage (www.melaniewolfers.at) ist derzeit auf der Spiegel-Bestsellerliste.Kosten: 7 Euro