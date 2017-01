Zauber der Masken von Venedig - Pressefotograf Josef Pfisterer

Linz : Kulturverein Besser Leben |

Karneval in Venedig, viele wunderschöne aufwendig geschneiderte Kostüme und einzigartige Masken, das Flair und Ambiente in der Lagunenstadt, es ist etwas Einzigartiges. Pressefotograf Pfisterer hat diese faszinierende Stimmung in fantastischen Bildern festgehalten und zusätzlich erwartet die Besucher an diesem Abend eine ganz besondere Überraschung.