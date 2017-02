Zweisamkeit statt Einsamkeit zum Valentinstag

11.02.2017, 18:08 Uhr

Doch das kann sich dieses Jahr ändern

Linz : LINZ | Manche werden sich auf den 14. Februar 2017, den angeblich romantischsten Tag des Jahres, wohl schon sehr freuen. Für Menschen ohne ihr Gegenstück erweist sich der Valentinstag allerdings, Jahr für Jahr als Graus, bei dem einem die eigene Einsamkeit vor Augen gehalten wird.Aus amerikanischen Filmproduktionen kennt man das alljährliche Prozedere. Bereits Wochen vor dem eigentlichen Datum, fokussieren sich die Geschäfte auf den Valentinstag. Man ist umgeben von Blumen, Pralinen und Schmuck, und sonstigen Kostbarkeiten die als perfektes Geschenk für den Liebsten oder die Liebste angepriesen wird. Dem Ganzen zu entkommen ist nicht einfach.

Keine Angst mehr vor Zurückweisung

Gerade Leute mit angeknackstem Selbstvertrauen sehen diesem, fast weltweit gefeierten Ereignis, keinesfalls mit Freude entgegen. Hat man sich mehrmals erfolglos auf Partnersuche begeben, kann dieser Tag ganz schön auf die Laune schlagen. Die misslungenen Versuche, einen passenden Partner zu finden, wirken sich wiederum negativ auf das Selbstwertgefühl aus.Grund für die fehlende Selbstsicherheit sind oftmals ein paar Pfunde zu viel auf den Rippen. Man fühlt sich verletzlich, angreifbar und im eigenen Körper vielleicht nicht wohl.Dass, das nicht so sein muss, beweist ein Autor aus Österreich. Mit seinem Buch "Mollig sucht Stattlich - Das Handbuch für eine erfolgreiche Partnersuche“ will er übergewichtigen Männern und Frauen, vor Augen führen, dass man nicht darunter leiden müssen. Dieser Ratgeber soll hilfreich bei der Partnersuche zur Seite stehen, und zeigen wie man die ersten Schritte in eine traumhafte Beziehung einleitet. Zufriedenheit erlangen, sich selbstsicher fühlen und dadurch, nach außen attraktiver wirken, ist ein erreichbares Ziel.In Österreich ist eine starke Bewegung im Entstehen. Unter der Webseite " Mollig sucht Stattlich " die bei einem Wettbewerb als „Ort des Respekts 2016“ nominiert wurde, bietet der Gründer, der noch auf Investorensuche ist, Kommunikation, Motivation und Inspiration.Hier steht jedem Mitglied, die Möglichkeit offen, kostenlos neue Freundschaften zu knüpfen oder gar der Liebe des Lebens zu begegnen.Trotz der Bezeichnung als Plus-Size Community registrieren sich auch sehr gerne schlanke Verehrer/innen von stattlichen, oder sehr weiblichen Proportionen.Dating Seiten werden immer beliebter, doch bei „Mollig sucht Stattlich“ handelt es sich nicht, um eine auf Einnahmen ausgelegte Webseite. Sie ist vollkommen kostenlos und in der Form eines Blogs wird die Gemeinschaft unterhalten und informiert. Darunter finden sich hilfreiche Artikel zum Thema Selbstvertrauen, Single - Dasein und erfolgreiche Präsentation in einer Partnerbörse.Ziel der seriösen Seite ist es, molligen Männern und Frauen zu helfen, sich auf den nächsten Valentinstag – vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben - so richtig freuen zu können.