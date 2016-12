100 neue Wohnungen in der Turmstraße geplant

05.12.2016, 15:29 Uhr

Die GSA-Wohnbau legt Plan für 100 neue Wohnungen mit Krabbelstube vor

LINZ (red). Der Beirat für Stadtgestaltung begutachtete kürzlich ein Wohnbauprojekt der GSA (Genossenschaft für Stadterneuerung und Assanierung) an der Turmstraße 6. Nach einem Entwurf des Büros Kneidinger sollen hier insgesamt 100 Wohnungen in einem lang gestreckten Gebäude mit Laubengängen und eine Krabbelstube mit drei Gruppen in einem abgesetzten kleineren Gebäude entstehen. In der Mitte des langen Wohngebäudes ist ein zentraler Gemeinschaftsbereich konzipiert, der über zwei Geschoße reicht. Die Tiefgarage mit einer Einfahrt an der Turmstraße umfasst 110 Parkplätze. Der Beirat empfiehlt für die Planungsvisite, die Fassade des Gebäudes für die Krabbelstube zu attraktivieren. Einerseits müsse das Treppenhaus in die Nähe des Durchgangs verschoben werden, andererseits können die oberen Wohnungen ohne Laubengänge auskommen. Nach Ansicht des Beirats sollte der vertikale Vorbau an der Laubengangfassade vermieden und so das “Gesicht zur Stadt” optisch attraktiver gestaltet werden.