20. Jänner: Tag der offenen Tür an der HBLW Landwiedstraße

Die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in der Linzer Landwiedstraße lädt am 20. Jänner 2017 zum Tag der offenen Tür ein. Von 14 Uhr bis 17 Uhr gibt es Führungen durch die Schule und ein interessantes Programm.

Führung durch sechs Themenräume

Kino und Kulinarisches

Spezialangebot Aufbaulehrgang

Schülerinnen und Schüler führen die Besucher durch die Schule. Das umfassende Bildungsangebot der HBLW Landwiedstraße wird in sechs Themenräumen dargeboten. So erhalten die Interessenten unter anderem Einblicke in die Bereiche „Wirtschaft und Arbeitswelt“, „Sprachen und Internationales“ oder „Gesundheit und Soziales“. Ein besonderer Höhepunkt ist der Bereich „Essen und Trinken“. Seit einem Jahr hat die Schule einen neuen Küchentrakt, im Schulrestaurant gibt es eine Bar und ein Kaffeehaus.Neben den Führungen gibt es ein kleines HBLW-Kino. In Filmen über Unterrichtsprojekte und Beiträgen zu Videowettbewerben erhalten die Besucher einen Einblick in den Alltag der Schule. Und natürlich darf an der HBLW ein Nachmittagscafe nicht fehlen. Die Gäste können ihre Führungen bei Kaffee und Kuchen ausklingen lassen und sich am Infopoint weitere Informationen holen. Die Direktorin der Schule und andere Lehrpersonen stehen für Auskünfte zur Verfügung.Die HBLW in der Linzer Landwiedstraße bietet auch einen dreijährigen Aufbaulehrgang an. In diesem Schultyp können Abgänger von dreijährigen Fachschulen für wirtschaftliche Berufe, von Handelsschulen sowie Jugendliche mit erfolgreich abgelegtem Lehrabschluss in bestimmten Berufen die Matura ablegen. Für Interessierte gibt es dazu am Tag der offenen Tür ein spezielles Informationsprogramm.