37-Jähriger ging auf Nachbarin los

29.01.2017, 09:36 Uhr

Der Mann wird wegen Verdachts auf Körperverletzung und Hausfriedensbruch angezeigt.

LINZ. Eine Frau aus Linz läutete laut Meldung der Polizei am 29. Jänner 2017, um halb ein Uhr früh, an der Tür ihres Wohnungsnachbarn und wollte ihn auf den Lärm aus seiner Wohnung aufmerksam machen. Der 37-jährige Nachbar beschimpfte die Frau offenbar heftig, worauf deren 16-jähriger Sohn ebenfalls ins Stiegenhaus kam. Der 16-Jährige wurde vom Nachbarn und einem noch unbekannten Besucher tätlich angegriffen, worauf sich Mutter und Sohn in die Wohnung zurückziehen wollten. Der 37-Jährige schob sich in die Wohnung der Nachbarin und packte die Frau im Vorraum am Hals. Sie trug Rötungen davon, ihr Sohn wurde nicht verletzt. Der 37-Jährige wird wegen Verdachts auf Körperverletzung und Hausfriedensbruch angezeigt. Zur Identität seines Besuchers werden laut Polizei weitere Ermittlungen geführt.