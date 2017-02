4. Februar 2017; Bei der Burschenbundballdemo in Linz

05.02.2017, 19:27 Uhr

Linz : Volksgarten |

Am Samstagnachmittag fanden sich rund 1000 Personen zu einer Demo „gegen Rechts“ im Linzer Volksgarten ein

Nach langer Rede machte man sich am Weg durch die Linzer Innenstadt zum Karmeliterplatz wo es eine kurze Schlusskundgebung gab.Der Karmeliterplatz befindet sich unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes des Burschenbundballes Linz. Dieser fand in den Räumlichkeiten des Kaufmännischen Vereines an der Landstraße mitten in Linz statt.

Die Kundgebung verlief laut aber friedlich, lediglich am Musiktheater kam es zu einer kurzen Rangelei zwischen Polizisten und einem Demostörer, dieser wurde nach Datenübergabe des Weges verwiesen und damit war Ruhe für den restlichen Weg durch die Stadt!Der „schwarze Block“ zündete mehrfach Rauchbomben, dies wurde jedoch im Sinne der Deeskalation von der Polizei toleriert.So war man nur sehr laut beim Umzug durch die Linzer Innenstadt, selbst beim Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern.Auch nach der Kundgebung gab es wie aus Polizeikreisen zu hören war, keine Zwischenfälle.E. Weber