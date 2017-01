Abholservice für Christbäume in Linz

03.01.2017, 00:00 Uhr

Die StadtRundschau verrät, was aus Ihrem ausgedienten Christbaum wird.



Aus Bäumen wird Kompost

Spätestens nach dem 6. Jänner hat für die meisten Linzer der Christbaum ausgedient. Doch wohin mit dem Bäumchen? Die Linz AG holt diese auch heuer wieder kostenlos ab. An drei Terminen, jeweils montags am 9., 16. und 23. Jänner, legen sieben Fahrzeuge für den Christbaum-Abholservice im Stadtgebiet circa 4.000 Kilometer zurück. Die Mitarbeiter sammeln jedes Jahr rund 30.000 Bäume mit einem Gesamtgewicht von 130.000 Kilogramm ein. Diese müssen von den Bewohnern nur straßenseitig vor dem Haus bereitgelegt werden.Ganz wichtig: Den Baum unbedingt vorher gänzlich abschmücken! Die gesammelten Bäume werden nämlich gehäckselt und zu wertvollem Kompost verarbeitet. Aus den 30.000 Bäumen können 65.000 Kilogramm Komposthumus gewonnen werden. Das entspricht in etwa 3.000 Säcken Blumenerde à 40 Liter, wie sie in Baumärkten verkauft werden. Der Kompost kommt in der Landwirtschaft zur Bodenverbesserung zum Einsatz und bringt so fruchtbaren Boden, etwa für den Anbau neuer Christbäume. "Die fachgerechte Sammlung und Verwertung sorgt dafür, dass die Biomasse der Bäume bestmöglich genutzt werden kann. Die Wiederverwertung von biogenen Abfällen, wie z.B. Christbäumen, ist ein optimaler Verwertungskreislauf. Aus Biomasse wird wertvoller Komposthumus, der als Nährstofflieferant im Boden dient und auf dem wieder neue Biomasse wächst", erklärt Jürgen Rößl von der Linz AG.