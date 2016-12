Alkoholisierter Autofahrer raste durch Linz

25.12.2016, 08:32 Uhr

Mit 1,34 Promille am Steuer - Führerschein abgenommen

LINZ. Ein 44-jähriger Linzer hielt am 24. Dezember 2016, um 23:38 Uhr, beim Rotlicht der Ampel an der Union-Kreuzung in Linz an. Wie die Polizei bereichtet, fuhr hinter ihm eine Zivilstreife der Verkehrsinspektion Linz. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigte er den Pkw so stark, sodass er bereits auf Höhe der Bushaltestelle "Novaragasse" eine Geschwindigkeit von 100 km/h erreichte. Auf Höhe des Hauses Unionstraße 28 löste er das vor wenigen Tagen errichtete Fixradar mit 107 km/h aus. Auf Höhe der Turmöl-Tankstelle zeigte der geeichte Tacho des Funkwagens 123 km/h. Der 44-Jährige wurde sofort angehalten. Ein Alkotest ergab einen Alkoholgehalt der Atemluft von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen.