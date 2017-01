Am Wasser gemeinsam unterwegs

Im Zweierkanu gemeinsam am Fluss unterwegs von Vyssi Brod nach Krumau. Als Paar zu erleben, wie gut es uns gelingt zu kooperieren und Fahrt aufzunehmen. Zu erleben, wie gut es uns gelingt gemeinsam in einen Paddel-Rhythmus zu kommen und somit geradeaus unterwegs zu sein. Und wie gut es uns gelingt, bei den großen Wehren und gefährlichen Passagen gute Entscheidungen zu treffen.

Wir treffen und in Vyssi Brod (Hohenfurt) im Restaurant Inge Tours um 9.00 Uhr zu einem Frühstück ( www.ingetour.cz ). Wir werden hier die Boote, Paddel und Schwimmwesten übernehmen und um ca. 10.30 Uhr am Wasser sein. Mit Pausen und Paarimpulsen, auch während der Fahrt, werden wir nach etwa 5 Paddelstunden und einigen herausfordernden Überfahrten von Wehren am späten Nachmittag in Branna ankommen. Hier werden wir am Campingplatz in Holzhüttchen zu je zwei Paaren nächtigen ( www.kanak.cz ). Am Freitag paddeln wir weiter bis nach Krumau und werden dort zu Mittag ankommen.Paddel-Vorerfahrung ist nicht nötig, aber als Paar zur Zeit gut kooperieren zu können ist wichtig. Für dieses abenteuerliche Paarangebot ist es von Vorteil, wenn man nicht allzu wasserscheu ist.Anmeldung: beziehungleben@dioezese-linz.at