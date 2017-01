Basar für Baby- und Kinderartikel

AT

Auch heuer veranstalten wir unseren Basar im Familienzentrum Bulgariplatz kidsmix als willkommene Alternative zu herkömmlichen Flohmärkten.



Am 11. Februar von 9.00 bis 12.00 Uhr ist die Schnäppchenjagd geöffnet. Die Artikel sind schon mit einem Fixpreis gekennzeichnet und nach Größen geordnet. Du suchst dir einfach aus, was dir gefällt und ab zur Kassa. Damit das alles in Ruhe geschehen kann, gibt es auch eine kostenlose Kinderbetreuung. Und als besonderes Service für unsere werdenden Mütter: Schwangere dürfen bereits um 8.30 Uhr stöbern gehen.