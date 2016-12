Bruckneruni: Ursula Brandstätter bleibt Rektorin

22.12.2016, 15:55 Uhr

Universitätsrat hat die bisherige Rektorin für weitere fünf Jahre bestellt.

Eine Empfehlung an die OÖ Landesregierung hat der Universitätsrat der Anton Bruckner Privatuniversität (ABPU) ausgesprochen, die bisherige Rektorin Ursula Brandstätter für eine weitere Funktionsperiode zu bestellen. Diese beginnt am 1. September 2017. Auch Landeshauptmann Josef Pühringer hat sich für einen Verbleib Brandstätters ausgesprochen. Die Landesregierung hat daher die Wiederbestellung beschlossen. „Rektorin Ursula Brandstätter hat mit hoher Fachkompetenz und auch hoher menschlicher und sozialer Kompetenz die Bruckneruni gerade in der sensiblen Zeit der Übersiedlung und Neuausrichtung am neuen Standort so geführt, dass es für ihre Wiederberufung eine breite Zustimmung von Universitätsrat und ‑senat, von Betriebsrat und Studierendenvertretung gegeben hat", freut sich Pühringer über die Entscheidung.

Karriere in Wien und Berlin

Brandstätter ist gebürtige Oberösterreicherin und studierte an der Musikhochschule in Wien Musik für das Lehramt und Instrumentalpädagogik Klavier sowie an der Universität Wien Französisch. Ihr Promotionsstudium absolvierte sie in Berlin an der Hochschule der Künste. Sie wirkte u.a. als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien und als Museumspädagogin im Bereich zeitgenössischer Kunst. Seit 2002 war Brandstätter Professorin für Musikpädagogik an der Universität der Künste Berlin, von 2007 bis 2011 auch Prodekanin der Fakultät Musik. An der Universität der Künste wirkte sie darüber hinaus am Aufbau einer Graduiertenschule, eines Graduiertenkollegs und des Studium Generale mit. 2012 trat sie die Nachfolge von Marianne Betz als Rektorin der Anton Bruckner Privatuniversität an.