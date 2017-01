Linz : Theater des Kindes |

Der zwölfte Elf Herr Zwölf





Die fantastische Geschichte einer unsichtbaren Freundschaft

für alle ab 5 Jahren

Uraufführung von Nora Dirisamer

Ab 17. Februar 2017 | Dauer 50 Minuten

Regie Nora Dirisamer Ausstattung Anna Katharina Jaritz

Puppenbau und -coaching Rebekah Wild Lichtdesign Franz Flieger Stögner

Spiel Simone Neumayr, Ines Stockner, Matthias Hacker

Amelie hat einen besten Freund. Den sieht allerdings niemand außer ihr.

Und das macht die Sache manchmal sehr kompliziert. Amelie ist ein wunderbares

Mädchen voller Fantasie und bald sechs Jahre alt. Herr Zwölf, ihr bester

Freund, ist 555 Jahre alt und ein Elf. Weil er elf Elfengeschwister hat, ist er der

zwölfte Elf. Und weil es vor langer Zeit einmal eine Verwechslung gab, heißt er

eben Herr Zwölf – einfach so!

Zusammen sind die beiden unschlagbar: Sie können geheime Dinge in Erfahrung

bringen und fabelhafte Abenteuer bestehen. Amelie geht gerne mit ihrem

Papa in den Zoo und zur Oma Schnitzel essen. Amelies Opa ist im Himmel, und

Oma ist darüber sehr traurig. Das macht auch Amelie traurig, und gemeinsam

mit Herrn Zwölf möchte sie Oma helfen. Aber die findet den unsichtbaren Herrn

Zwölf sehr seltsam, und meint, Amelie braucht einen Arzt.

Ob Dr. Ferdinand Busch-Frankl helfen kann, dass Amelies Oma wieder richtig

fröhlich sein kann, und warum der geheimnisvolle Junge, der nicht spricht,

Herrn Zwölf sehen kann – und vor allem, was das alles mit Apfelschlangerln zu

tun hat: Lasst euch überraschen!



In Kooperation mit: AK OÖ, Kinder- und Jugendhilfe OÖ