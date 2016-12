Dieb bedrohte Angestellte - Polizei bittet um Hinweise

18.12.2016, 17:16 Uhr

Am 18. Dezember 2016 stahl ein bislang unbekannter Täter kurz nach sieben Uhr früh diverse Lebensmittel aus einer Tankstelle in Linz.

Täterbeschreibung:

LINZ. Anschließend drohte er laut Polizeibericht der Angestellten Gewalt an, sollte sie die Ausganstüre nicht wieder öffnen. Daraufhin bekam die Angestellte Angst, öffnete die Tür und verständigte sofort die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter verlief vorerst ohne Erfolg. Er flüchtete in unbekannte Richtung.Mann, ca. 35 bis 50 Jahre alt, trug einen Bart etwas längeres gelocktes braunes bzw. dunkles Haar, sprach österreichischen Dialekt und hatte ein ungepflegtes Äußeres. Er war ca. 170 cm bis 175 cm groß und war mit einer dunkelblauen Daunenjacke und einer Lederjacke darunter bekleidet. Weiters trug er eine schwarze bzw. dunkle Hose und auffallend rote Schuhe mit weißer Sohle.bitte an die Polizeiinspektion Schubertstraße, Telefonnummer 059 133 45 92 100.