Essen verbindet und macht "Appetit auf die Welt"

07.12.2016, 20:00 Uhr

VSG startete großes Projekt: "Appetit auf die Welt" vereint in einem Kochbuch 79 Rezepte aus 28 Ländern.

Drei bis vier Mal in der Woche kommen Kinder und Jugendliche in die Marienstraße 13, um gemeinsam zu Mittag zu essen – "in familiärer Atmosphäre, an einem schön gedeckten Tisch, mit allen Essensritualen, die dazugehören", sagt Sabine Michel-Herbst. Die Kinder stammen aus schwierigen sozialen Verhältnissen. "Meist liegt in irgendeiner Form eine Gefährdung vor", so Michel-Herbst. Die Leiterin von VSG MOVE betreut mit ihrem Team Familien aus Linz und hilft Kindern, Jugendlichen und Eltern beim Aufbau eines selbstständigen Lebens – in Form einer sozialpädagogischen Familienbetreuung, einer Hortbegleitung und der Begleitung minderjähriger Mütter.

Angebot erweitert

Selbstwert steigern

Jugendliche gestalteten Buch

Positiver Blickwinkel

Als Zusatzangebot hat der Verein für Sozial- und Gemeinwesenprojekte (VSG) bei MOVE vor 12 Jahren den pädagogischen Mittagstisch ins Leben gerufen. "Wenn die Kinder aus der Schule kommen, sollen sie die Möglichkeit haben, sich abwechslungsreich und gesund zu ernähren, damit sie gestärkt in den Nachmittag gehen können", erklärt Michel-Herbst. Seit dem Vorjahr kochen abwechselnd fünf Asylbewerber mit den Sozialpädagogen für die Kinder und Jugendlichen und bereichern somit das kulinarische Angebot von MOVE."Die Köche essen mit den Jugendlichen. Wir merken, wie sie dadurch aufblühen. Menschen, die hier fremd sind, entwickeln sich, lernen die Sprache, werden selbstsicherer. Aber auch die Jugendlichen wachsen durch die Begegnung. Schüler, die selbst Nachhilfe brauchen, können den Flüchtlingen plötzlich helfen und ihnen Dinge erklären – das steigert ihren Selbstwert ungemein. Die Jugendlichen bauen Vorurteile ab, indem sie andere Lebensmittel und Kulturen kennenlernen. Es herrscht ein tolles Miteinander", erzählt Sozialarbeiterin Lisa Himmelsbach aus dem Alltag. Auch das fremde Essen sorgt für Begeisterung. "Einer der Jugendlichen hat gesagt, dass man daraus eigentlich ein Kochbuch machen sollte", so Himmelsbach. Gesagt, getan. Aus der Idee ist ein großes, VSG-übergreifendes Projekt geworden.VSG MOVE kooperierte dazu mit der FACTORY | WORK.BOX, einer Produktionsschule, die ebenfalls vom VSG betrieben wird. "Jugendliche, die nach Beendigung ihrer Schulpflicht noch Unterstützung brauchen, lernen in verschiedenen Werkstätten Fähigkeiten, die ihnen eine Ausbildung ermöglichen soll", erklärt Helene Kletzl. Sie betreut die Grafik-Werkstatt und gestaltete mit ihrem Team das Kochbuch. "Besonders wichtig war uns die Mitbestimmung der Jugendlichen. Wir haben alle Projekte gemeinsam geplant und umgesetzt. Die Jugendlichen haben entschieden, welche Rezepte ins Buch kommen. Wir haben die Gerichte gemeinsam nachgekocht und fotografiert. Für den Titel gab es einen Wettbewerb, bei dem die Kinder und Jugendlichen ihre Vorschläge eingereicht haben", so Michel-Herbst."Appetit auf die Welt" vereint 79 Rezepte aus 28 Ländern. "Das Buch enthält auch Rezepte von den Jugendlichen selbst sowie von Prominenten. Es ist schön gebunden und professionell gemacht. In der FACTORY | WORK.BOX haben wir den Anspruch, Produkte zu entwickeln, die am Markt Bestand haben", sagt Kletzl. Erhältlich sein wird das Buch zum ersten Mal bei der Design Centrale am 9. und 10. Dezember im Central. Auch das ganze nächste Jahr, in dem der VSG sein 20. Jubiläum feiert, wird im Zeichen des gemeinsamen Kochens und der Begegnung stehen. Angeboten werden verschiedene Koch und Charity-Events. "Statt schlimme Fluchtgeschichten zu erzählen, wollen wir einen positiven Blickwinkel finden. Wir wollen das Menschliche in den Vordergrund rücken. Essen ist dafür eine gute Möglichkeit", so VSG MOVE-Leiterin Sabine Michel-Herbst.Das Kochbuch "Appetit auf die Welt" kann zum Preis von 18 Euro unter kochbuch@vsg.or.at bestellt werden. Das eingenommene Geld kommt den Jugendlichen zugute. "Wir könnten damit den Mittagstisch erhalten, eine Ferienaktion starten oder die Qualität in den Werkstätten verbessern. Wir hätten gerne ein kleines Spendenpolster", hofft Michel-Herbst auf zahlreiche Käufer und begeisterte Nach-Kocher.